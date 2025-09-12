Заморозка, квашение и мочение: как сохранить витамины в заготовках

Врач: заморозка и квашение сохраняют витамины лучше, чем варка и маринование

Быстрая заморозка и квашение позволяют сохранить в овощах и фруктах витамин С, антиоксиданты и клетчатку, тогда как традиционное варенье и маринады при длительном нагреве уничтожают до 90% полезных веществ, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если говорить о максимальном сохранении витаминного состава, бесспорный лидер — быстрая заморозка. Такой вид заготовки продуктов позволяет практически без потерь сохранить большую часть витаминов и антиоксидантов, а также внешний вид блюда. Идеально для заморозки подходят ягоды, зелень, болгарский перец, стручковая фасоль», — сказала Кашух.

Она добавила, что важно замораживать свежие, неповрежденные продукты, предварительно промытые и высушенные, а также обеспечить стабильный температурный режим не выше минус 18 градусов.

«Еще один щадящий метод — квашение и мочение. Эти процессы проходят без термической обработки, а образованная молочная кислота служит натуральным консервантом. В таких заготовках не только сохраняются витамин С и клетчатка, но и появляются пробиотические бактерии, благотворно влияющие на микрофлору кишечника», — отметила врач.

Кашух пояснила, что натуральные ферментированные продукты укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение, что особенно ценно в зимний период.

«Традиционное варение и маринование с большим количеством сахара и уксуса — наименее полезные варианты, так как они предполагают длительный нагрев. Высокие температуры разрушают до 70–90% витамина С и большинство термочувствительных нутриентов (водорастворимых витаминов и антиоксидантов), а избыток сахара и соли может негативно влиять на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему», — резюмировала специалист.