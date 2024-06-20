Заболевший ботулизмом актер Бардуков двое суток не обращался за помощью

Mash: Алексей Бардуков после отравления двое суток не обращался к врачам

Звезда телесериала «Диверсант» Алексей Бардуков почувствовал себя плохо после съеденного опасного салата. Отравившийся актер двое суток не обращался к врачам, сообщает Mash .

14 июня у Бардукова начала кружиться голова, перед глазами все поплыло. Актер стал с трудом передвигаться. На следующий день улучшений не было.

16 июня Бардуков все-таки вызвал скорую помощь. Его увезли с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга в реанимацию клинической больницы. Диагноз не подтвердился.

Затем актера перевели в инфекционную больницу, медики выявили у него симптомы ботулизма. За день до того, как Бардуков почувствовал себя плохо, он ел салат «Лобио», который ему привезла служба доставки.

Состояние артиста оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что к массовому отравлению россиян привело употребление салата «Лобио». В нем была консервированная фасоль с ботулотоксином.