Звезду «Диверсанта» Бардукова госпитализировали с ботулизмом

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«112»: актер Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом

Российский актер Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из столичных больниц, сообщает Telegram-канал «112» .

Актер заказал готовую еду, а после ее употребления ему стало плохо. Приехавшие на вызов врачи приняли решение доставить Бардукова в больницу.

Состояние актера оценивается как средней степени тяжести. Ему уже провели ряд процедур, но он должен провести в стационаре несколько дней.

Алексей Бардуков прославился благодаря телесериалу Леонида Филатова «Диверсант», где сыграл одну из главных ролей. Также он играл в таких лентах, как «На игре», «Метро» и «Подольские курсанты».

Ранее СК попросил арестовать четверых фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом. Их обвиняют в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Суд в Москве также арестовал до 15 августа Карима Норматова — повара компании-поставщика фасоли «Савон-К».