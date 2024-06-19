В Москве арестовали повара-мигранта в рамках дела о массовом отравлении

Суд Москвы избрал меру пресечения повару компании «Савон-К» — поставщике сервиса «Кухня на районе» — в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей, его заключили под стражу, сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Республики Таджикистан Кариму Норматову в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, до 15 августа 2024 года.

Норматова обвиняют по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии СК, Норматов и иные фигуранты дела, действовали по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина, в результате чего ботулизмом заразилось почти 200 человек в 4 регионах России.

Первые случаи заболевания ботулизмом в Москве выявили 14 июня. Сообщалось, что пострадавшие отравились консервированной фасолью, которая содержалась в салате производителя «Кухня на районе».