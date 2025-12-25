Вывихи, переломы и травмы черепа: чем опасен гололед

Очень часто в гололед при падениях самое страшное у пострадавших — черепно-мозговые травмы, сообщил РИАМО врач-травматолог-ортопед, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке Абдула Гаджимурадов.

В столичный регион пришли холода, а вместе с ними нужно готовиться к гололеду и быть осторожным на улицах.

«Гололед опасен тем, что падение происходит внезапно и человек не успевает сгруппироваться. При падении спиной или в бок, особенно опасны черепно-мозговые травмы. Довольно часто, при падении человек инстинктивно выставляет руку. Это может привести к перелому лучевой кости, а также ушибам и переломам плеча», — предупредил Гаджимурадов.

Врач добавил, что подобные травмы очень опасны для пожилых людей. В их возрасте кости становятся более хрупкими из-за остеопороза, а любые переломы заживают хуже.

Ранее врач-хирург и травматолог Клинской больницы с 48-летним стажем Николай Стрелков рассказал, что в гололед при выходе на улицу нужно быть внимательным: носить обувь с рифленой подошвой, избегать каблуков, ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. При падении — сгруппируйтесь, защитите голову и не выбрасывайте руки вперед, чтобы избежать переломов.

