Травматолог из Клина рассказал, как избежать переломов в гололед

С приходом первых в этом году после дождя заморозков до −12 градусов на улицах города образовался гололед. Держится травмоопасный период уже пятый день, учитывая, что коммунальщики ежедневно обрабатывают дороги песком или реагентами. Как уберечь себя от переломов и как оперативно действовать при худшем исходе, рассказал известный врач-хирург и травматолог Клинской больницы с 48-летним стажем Николай Стрелков.

Он отметил, что при выходе на улицу нужно быть внимательным: носить обувь с рифленой подошвой, избегать каблуков, ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Стараться ходить там, где обработано песком или антигололедными реагентами.

При падении — сгруппируйтесь, защитите голову и не выбрасывайте руки вперед, чтобы избежать переломов. При ушибах помогают холод и эластичная повязка, а при деформации суставов или сильной боли необходимо сразу обращаться на травмпост. В Клину он работает круглосуточно, там дежурят травматолог и медсестры, которые окажут профессиональную помощь даже в дни новогодних праздников. Для обращения документы не потребуются.

Также Николай Митрофанович подчеркнул, что чаще всего травмы при гололеде получают женщины из-за снижения уровня кальция и хрупкости костей с возрастом. Главное — на сегодняшний день количество поступивших с травмами в два раза меньше, чем в прошлом году. Чаще всего пациенты обращаются с переломами лучевой кости и лодыжек, серьезных повреждений пока врачи не фиксировали.

