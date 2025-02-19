Вышли из чата: врач рассказала, почему выпадают волосы и что с этим делать

Выпадение волос может быть связано с разными причинами и найти верный путь решения проблемы можно, разобравшись в ее первоисточнике, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина

Первый фактор — грибковые инфекции. Дерматофиты относятся к заразным видам грибков, и, если они попадают на кожу головы, волосы могут выпадать локально, оставляя видимые проплешины. Для диагностики можно сдать ПЦР-анализ на дерматофиты, который покажет, есть ли причина для тревоги.

«Другой важный фактор — работа щитовидной железы. Когда ее функции снижаются, волосы становятся редкими, тусклыми, а кожа — отечной и безжизненной. Дополнительные симптомы — постоянная усталость, сонливость, низкое давление. Часто люди списывают такие состояния на стресс или усталость после праздников, но на самом деле проблема может быть связана с гормональным фоном», — сказала врач.

Следующее, на что нужно обратить внимание, — половые гормоны. У мужчин высокий уровень андрогенов может привести к облысению по мужскому типу — с залысинами в лобно-теменной области. У женщин избыток андрогенов вызывает противоположный эффект — усиленный рост волос в нетипичных местах, а вот на голове они могут истончаться и выпадать. Поэтому важно проводить комплексную диагностику, чтобы определить уровень тестостерона и других гормонов.

Еще один момент — метаболизм. Если есть нарушения в работе печени или поджелудочной железы, волосы могут начать выпадать из-за проблем с обменом веществ. Не стоит забывать и о состоянии кишечника. Нарушение микрофлоры, проблемы с перевариванием пищи, особенно после периодов обильного питания, могут повлиять на общее состояние организма, в том числе и на здоровье волос.

Кровообращение — еще один фактор. Если кровоток в области шеи и головы нарушен, то волосистая часть головы и волосяные фолликулы в том числе недополучают кислород и питательные вещества через сосуды. Особенно это актуально для людей, у которых есть проблемы с позвоночником. Иногда ухудшение кровоснабжения может повлиять не только на состояние волос, но и на работу щитовидной железы.

«Многие привыкли считать, что основная причина выпадения волос — недостаток витаминов и микроэлементов. Но на самом деле это лишь один из факторов, и как правило он стоит далеко не на первом месте. Прежде чем винить нехватку железа или цинка, важно исключить более серьезные причины: инфекции, гормональные сбои, проблемы с кровообращением и обменом веществ», — добавила Сережина.