Врачи пытаются спасти загноившуюся ногу пранкера Эдварда Била

Медики делают все возможное, чтобы остановить нагноение раны и сохранить ногу. По словам адвоката, ткани сильно поражены. Медперсонал больницы и конвой круглосуточно дежурят рядом с блогером. В ближайшее время Эдварду Билу предстоит еще одна операция.

После операции пранкеру придется ежедневно ездить на перевязки и обследование к хирургу, а затем отсидеть оставшиеся дни в спецприемнике.

Ранее стало известно, что Эдвард Бил получил 14 суток ареста за хулиганство после публикации видео, где он вместе с другом катается в форме сотрудника ГАИ на самокате-«полицапле». 31 июля пранкера госпитализировали с открытым перелом костей левой ноги из-за падения с самоката.