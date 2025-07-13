Путин упомянул, как не стал общаться с делегацией США после хамства пограничнику

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, как отказался общаться с одним из представителей делегации США, который грубо обошелся с российским пограничником на летном поле.

Инцидент произошел во время работы президента РФ в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы.

«Был такой эпизод, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация, действительно, приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, — объяснил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что делегация Соединенных Штатов была принята в соответствии с протоколом. Однако российский лидер не присутствовал на встрече с американскими представителями.

Президент добавил, что человек в погонах при исполнении служебных обязанностей представляет государство. Проявлять неуважение к нему — значит проявлять неуважение к целой стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения воинской службы в стране. В документе появился ряд изменений. Например, военнослужащие, являющиеся гражданами других государств, смогут нести службу не только при военном положении и ЧС, но и в период мобилизации.