Миронов: запрет на ипотеку не по месту регистрации недопустим

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что ограничивать ипотеку только пропиской недопустимо. Чтобы семьи оставались в регионах, нужны школы, детские сады, поликлиники и рабочие места, сообщает ТАСС .

Уже в первом квартале 2026 года в России может заработать запрет на семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика. Миронов отметил, что еще нет текста законопроекта, но он уже получает множество писем с возмущениями. Граждане не собираются превращаться в «ипотечных крепостных».

«Я также считаю недопустимым стремление „закабалить“ людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — высказался Миронов.

Он призвал активно развивать социальную инфраструктуру в регионах, чтобы семьи не покидали родные места. Миронов напомнил, что главная задача семейной ипотеки — доступное жилье, независимо от прописки.

Ранее руководитель отдела кредитования и партнерских программ PIONEER Ирина Шароварникова отметила, что после отмены льготной ипотеки девелоперы столкнулись с падением спроса и экстренно перестраивают стратегии. Они предлагают скидки до 50%, субсидируют ставки, развивают рассрочки и подстраиваются под семейную ипотеку.