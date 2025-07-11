Эксперт: застройщики спасают спрос на жилье после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки девелоперы столкнулись с падением спроса и экстренно перестраивают стратегии: предлагают скидки до 50%, субсидируют ставки, развивают рассрочки и подстраиваются под семейную ипотеку, сообщила РИАМО руководитель отдела кредитования и партнерских программ PIONEER Ирина Шароварникова.

«После отмены льготной ипотеки девелоперы столкнулись с резким падением спроса и необходимостью экстренно адаптироваться к новым реалиям. Девелоперы выбрали разные стратегии, и их можно разделить на несколько направлений», – сказала Шароварникова.

Она рассказала, что внедрение скидок, которые на рынке предложений доходили до 40-50%, и такие альтернативные финансовые инструменты как субсидирование ипотечных ставок на короткий срок кредита – это самый распространенный инструмент.

«Второй способ – траншевая ипотека: покупатель выплачивает ипотеку частями, тем самым у заемщика – сниженная финансовая нагрузка в начале срока кредита. Третий – рассрочки от застройщика, увеличилось количество предложений по беспроцентным или низкопроцентным рассрочкам напрямую от девелопера, которые могут быть более выгодными, чем ипотека», – отметила эксперт.

Шароварникова разъяснила, что основной фокус маркетинга и продаж смещен на оставшиеся льготные программы. У многих девелоперов произошла корректировка продуктовой линейки и планирования – оптимизация квартирографии, перенос запуска новых проектов и очередей, усиление контроля за затратами.

«За этот год выросла доля покупателей с собственными средствами, которые имеют стабильно высокий доход. После окончания льготной программы ипотеки и отмены ИТ-ипотеки на Московском рынке жилья основной фокус покупки за кредитные средства сместился на программы семейной ипотеки, где портрет покупателя сформирован требованиями программы – семьи с детьми до 7 лет», – уточнила она.

Она заключила, что стандартными программами ипотеки с рыночной ставкой чаще всего становятся заемщики, которые имеют большой первоначальный взнос на приобретение недвижимости.