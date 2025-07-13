Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича, который имел отношение к операциям киевского режима в Курской области.

Согласно данным следствия, убийство Воронича совершили мужчина и женщина, которые по заданию куратора установили слежку за сотрудником СБУ. После убийства они планировали «залечь на дно», однако были обнаружены в Киевской области.

При задержании предполагаемые киллеры, которых в СБУ назвали агентами российских спецслужб, были уничтожены, так как оказали сопротивление.

Убийство старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ произошло 10 июля в Киеве. К полковнику подбежал неизвестный и произвел в него 5 выстрелов из пистолета с глушителем. По факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что расстрелянный в упор в центре Киева полковник СБУ Иван Воронич в 1990-е годы возглавлял группу, которая организовала покушение на одного из лидеров донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.