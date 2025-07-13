Воробьев поздравил движение «Волонтеры Подмосковья» с первым юбилеем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Пятилетие движение отмечает масштабным фестивалем в Красногорске, в котором принимают участие ребята со всего региона и гости Добро.Конференции в Сенеже, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев поздравил и поблагодарил всех, кто по зову сердца помогает другим. Он сослался на слова президента России Владимира Путина о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысячи тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

В Павшинской пойме в честь праздника подготовили насыщенную программу. Гости поучаствуют в мастер-классах, узнают много нового о волонтерских движениях. Будет организована деловая программа. Ее участниками станут телеведущая Яна Чурикова, гроссмейстер Сергей Карякин, чемпион мира, вице-президент МОО «Федерация смешанного рукопашного боя» Роман Грачев, видеоблогер Лилия Абрамова (Татарка FM). В конце вечера на сцене выступит Akmal`. Вход на мероприятие свободный.

О движении

«Волонтеры Подмосковья» начали помогать людям в период пандемии в 2020 году. Они разносили лекарства и продукты пожилым людям, оказывали поддержку по телефону, трудились в пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ. Всего было привлечено 14,8 тыс. волонтеров, а на сегодня — больше в четыре раза. Движение объединяет более 130 добровольческих организаций региона.

Координацией их работы занимается министерство информации и молодежной политики (МИМП) Московской области — проводят тематические и образовательные встречи, семинары, помогают проводить мероприятия, приглашают к участию в форумах и много другое.

Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь, поддерживают бойцов СВО и их семьи, помогают людям с ограниченными возможностями и старикам, доставляют адресную помощь, участвуют в акциях.

Добрые дела волонтеров

Зимой прошлого года добровольцы оказывали помощь жителям микрорайона Климовск в Подольске, которые остались без света из-за аварии. Им привозили продукты, обогреватели, пледы. Много внимания уделяли многодетным семьям и пенсионерам.

В марте 2024 года волонтеры пришли на помощь людям, пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они координировали людей и помогали организовать центр помощи по выдаче вещей. Людей обеспечивали водой, чаем и продуктами.

Из Московской области в Анапу отправились более 230 волонтеров, чтобы помочь в ликвидации последствия крушения танкеров с нефтью. Они оказывают помощь в проведении масштабных мероприятий. Более 2,5 тыс. ребят из региона участвовали в организации выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Свыше 90 добровольцев работали в Сочи на Всемирном фестивале молодежи. Также они сопровождали гостей в рамках программы ВФМ-2024 в Подмосковье. Пять лет подряд волонтеры сопровождают и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году они привлекли для голосования более 200 тыс. человек.

Каждый год добровольцы участвуют в премии #МЫВМЕСТЕ, которую проводят для поддержки значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение жизни в РФ. Волонтеры много раз становились лауреатами разных этапов. За все время из региона поступило более 4 тыс. заявок, 32 из них вышли в финал на федеральном уровне, 13 стали призерами. Также они активно участвуют в губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» и помогают приютам для бездомных животных.

Осенью состоится Международный музыкальный фестиваль «Интервидение», где также активно примут участие волонтеры. Они будут встречать гостей, работать с прессой, помогать артистам.