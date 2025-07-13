Ликсутов: на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в эксплуатацию ввели 3 новых объекта

На площадках «Руднево» и «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли летно-испытательный административно-производственный и лабораторно-промышленный комплексы, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общая площадь застройки составила более 63 тыс. кв. м.

«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно развивает особую экономическую зону „Технополис Москва“. В ОЭЗ работает свыше 230 высокотехнологичных предприятий. Учитывая растущую потребность компаний в современной научно-исследовательской и промышленной инфраструктуре, на площадках „Руднево“ и „Алабушево“ особой экономической зоны в этом году ввели в эксплуатацию три новых объекта: летно-испытательный комплекс для разработчиков и производителей БПЛА, административно-производственный корпус для локализации предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиасистем и медицинских изделий, а также лабораторно-промышленный комплекс, где появится инновационное производство», — уточнил Ликсутов.

На площадке «Алабушево» завершено строительство современного промышленного комплекса площадью 26,6 тыс. кв. м. Внутри расположатся высокотехнологичные предприятия, в том числе уникальное производство фотонных интегральных схем. Также в здании расположится Московская испытательная лаборатория микроэлектроники, совместный проект Правительства Москвы и АО «Микрон».

В индустриальном парке «Руднево» ввели в эксплуатацию трехэтажное административно-производственное здание. Внутри будут изготавливать беспилотные авиационные системы, медицинские изделия, продукцию для горной и тяжелой промышленности.

Также на площадке «Руднево» в начале года был открыт уникальный летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем. Там будут испытывать новые разработки и обучать операторов БПЛА.

«За время деятельности ОЭЗ “Технополис Москва” компании вложили в развитие высокотехнологичных производств более 255 миллиардов рублей и создали свыше 22 тысяч рабочих мест. Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 230 предприятий, из которых 123 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций», – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» дает компаниям значительные налоговые льготы и преференции. Например, обнуляется НДС на ввоз товаров, имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 25 составляет всего два процента. Компании открывают на территории ОЭЗ производства и разрабатывают инновационную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, медицине, фотонике и других перспективных отраслях.