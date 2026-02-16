Врачи Петербурга проводят комплексную терапию заразившимся оспой обезьян

В Санкт-Петербурге оказывается вся необходимая медицинская помощь двум пациентам, заразившимся оспой обезьян. Медики проводят им комплексную терапию, сообщает ТАСС .

Заведующий 6-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы им. Боткина Владимир Капацына рассказал, что сейчас лихорадка купирована. У пациентов все еще продолжается сыпь, но ее обрабатывают.

Также заболевшие принимают антибактериальные препараты. По словам врача, пациенты изолированы. Они лежат в отдельном боксе и находятся в состоянии средней степени тяжести.

Заболевшие заразились во время туристических поездок. Им стало плохо через три дня после возвращения. У них появились озноб, головная боль, сыпь, повысилась температура.

По словам специалиста, инкубационный период заболевания длится до 21 дня. Также он отметил, что существует два генотипа оспы обезьян. Первый распространен в странах Африки и имеет летальность 30%. Заболевшие в Петербурге заразились вторым типом — он более легкий.

Ранее с аналогичным диагнозом в больницу попали три человека в Подмосковье. Им назначена симптоматическая терапия.

