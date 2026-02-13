Лечение по симптомам: 3 пациента с оспой обезьян лежат в больнице Подмосковья

Все трое мужчин ранее контактировали между собой. Это стало причиной их заражения.

На данный момент они лежат отдельно от других пациентов больницы. Им назначена симптоматическая терапия — обезболивающие и жаропонижающие средства. Специального противовирусного лечения от этого заболевания не существует, поэтому медики борются только с проявлениями болезни. Среди основных симптомов — сыпь, лихорадка и сильная головная боль.

По утверждениям специалистов, риска распространения инфекции за пределы больницы нет. Вирус не передается воздушно-капельным путем, для заражения требуется тесный и длительный контакт.

41-летний житель Подмосковья стал первым известным пациентом, заболевшим обезьяньей оспой в РФ. Он в последнее время не выезжал за границу, поэтому заразился от кого-то внутри страны.

