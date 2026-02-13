Лечение по симптомам: 3 пациента с оспой обезьян лежат в больнице Подмосковья
Фото - © Медиасток.рф
В инфекционном отделении Домодедовской больницы проходят лечение трое пациентов с подтвержденной оспой обезьян, сообщает «Осторожно, Москва».
Все трое мужчин ранее контактировали между собой. Это стало причиной их заражения.
На данный момент они лежат отдельно от других пациентов больницы. Им назначена симптоматическая терапия — обезболивающие и жаропонижающие средства. Специального противовирусного лечения от этого заболевания не существует, поэтому медики борются только с проявлениями болезни. Среди основных симптомов — сыпь, лихорадка и сильная головная боль.
По утверждениям специалистов, риска распространения инфекции за пределы больницы нет. Вирус не передается воздушно-капельным путем, для заражения требуется тесный и длительный контакт.
41-летний житель Подмосковья стал первым известным пациентом, заболевшим обезьяньей оспой в РФ. Он в последнее время не выезжал за границу, поэтому заразился от кого-то внутри страны.
