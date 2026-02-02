Бесследно исчез: третьего зараженного оспой обезьян ищут в Подмосковье

Третьего человека с подозрением на оспу обезьян разыскивают в Подмосковье

41-летний житель Подмосковья мог заразиться оспой обезьян от своего друга. Сейчас этого мужчину разыскивают, но он исчез, сообщает SHOT .

По предварительным данным, 41-летний житель Подмосковья стал первым известным пациентом, заболевшим обезьяньей оспой в России. Он в последнее время не выезжал за границу, потому заразился от кого-то внутри страны.

Существует вероятность, что мужчина подхватил вирус от своего друга, который ранее и привез его с лихорадкой и температурой 39 градусов в Домодедовскую больницу. После этого приятель пациента исчез. Сейчас его ищут, но мужчина не отвечает на звонки.

Заболевшего госпитализировали в субботу. Сейчас он изолирован в чистой зоне Домодедовской больницы.

В понедельник с подозрением на оспу обезьян в больницу попал другой товарищ жителя Подмосковья. У него похожие симптомы, но врачи не торопятся с диагнозом — ждут результатов анализов.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случаев подозрения на оспу обезьян в регионе.

