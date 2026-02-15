В Петербурге двое мужчин госпитализированы с оспой обезьян

Двое мужчин попали в больницу Санкт-Петербурга с диагнозом оспа обезьян. Врачи делают все возможное, чтобы пациенты выздоровели как можно скорее, сообщает Mash .

Предварительно известно, что состояние пациентов с оспой обезьян оценивается как средней степени тяжести. Оба мужчины получают все необходимое лечение.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь опасна инфекциями кожи, пневмонией и сепсисом.

Ранее сообщалось, что с аналогичным диагнозом в больницу попали три человека в Москве. Все заболевшие также являются мужчинами.

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец рассказала, что вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не бояться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо.

