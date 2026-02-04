Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в РФ

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец рассказала, что вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщает РИА Новости .

Ранее в Домодедовской больнице выявлен случай оспы обезьян, диагноз подтвержден лабораторно. В связи с этим Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и берет под наблюдение всех контактировавших с заболевшим.

«Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения», — рассказала вирусолог.

Она отметила, что от человека к человеку вирус передается не очень хорошо, и должен быть тесный контакт, чтобы он проник через поврежденную кожу или слизистую.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе. Всего в Подмосковье подозревают три случая этой болезни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.