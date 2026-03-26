Врачи остались без доступа к картам и вызовам из-за ограничений интернета

Медики по всей стране остались без доступа к картам пациентов и вызовам из-за ограничений в работе интернета. Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) еще не внесли в «белые списки», сообщает «Поток» .

Сбои в работе системы наблюдаются по всей России. Фельдшеры и врачи не могут принимать и закрывать вызовы, а также не имеют доступа к электронным картам пациентов. Прошлые диагнозы и истории болезней стали недоступны для докторов, что значительно затрудняет работу.

По словам врачей, ЕМИАС регулярно зависает с 19 марта. Систему обещали добавить в «белый список», но пока этого не произошло.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отключение мобильного интернета. Он заявил, что это работа спецслужб для обеспечения безопасности населения.

В столице перебои с мобильным интернетом и связью начались вечером 5 марта. Ранее операторы связи стали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета.

