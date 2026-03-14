Операторы связи рассылают москвичам «белые списки сайтов»

В Москве операторы связи начали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Столичные абоненты мобильной связи начали получать SMS-сообщения с перечнем сайтов, доступных без подключения к интернету. Среди них — государственные сервисы, банки, магазины, сервисы «Яндекса» и VK, сайты авиакомпаний, а также платформы «Авито», HeadHunter и СДЭК.

По словам операторов, для доступа к этим сайтам необходимо, чтобы на телефоне отображался значок работающего интернета и был пополнен баланс.

Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта.

