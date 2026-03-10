Отключения мобильного интернета и связи в Москве: чем вызваны и сколько продлятся

В чем причины сбоев в работе мобильных операторов в столице в начале марта 2026 года и при чем тут «белые списки», читайте в материале РИАМО.

Хронология отключений мобильного интернета и связи в Москве в марте 2026

Фото - © Freepik.com

Как пишет портал «Код Дурова», перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта, первыми их ощутили на себе жители Южного административного округа (ЮАО). Утром 6 марта проблема затронула уже жителей Центрального административного округа (ЦАО), в то время как в ЮАО связь в течение дня стала возвращаться.

Вечером 6 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что проблемы со связью вызваны «внешними ограничениями», а именно распоряжением ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах столицы, поступившим операторам связи.

7 и 8 марта ограничения в центре продолжали действовать. Как рассказал источник портала «Код Дурова», сеть в Москве отключают не в отдельных районах, а в конкретных зонах. Автор данного материала испытал на себе действие ограничений днем 7 марта, когда ехал с восточных окраин столицы в центр — в какой-то момент на телефон пришло уведомление о том, что мобильный интернет не работает. Любопытно, что в районе Лубянки подключение восстановилось. Таксист, с которым ехал автор, рассказал, что система заказов «Яндекс.Такси» в центре не работает, и чтобы получить заказ, водители выезжают из центра в район Третьего транспортного кольца.

По информации «Кода Дурова», 9–10 марта «в столице начали масштабно обкатывать „белый список“, при этом все же вернув горожанам мобильную связь». Однако, как утверждают авторы портала, «спуститься в метро и через Wi-Fi зайти в условный Telegram не получится: на некоторых ветках тоже ввели „белый список“».

Источник РБК на рынке информационной безопасности также рассказал, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в белый список.

«По регионам это тестирование идет уже давно, сейчас оно дошло до Москвы», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что «белый список» — это перечень интернет-ресурсов, которые должны открываться даже при отключениях мобильного интернета. Впервые он был опубликован 5 сентября 2025 года в телеграм-канале Минцифры. С тех пор, по сообщениям властей, список регулярно пополняется, однако актуальной его версии в публичном доступе нет. Как отмечают очевидцы, не все сайты, которые должны входить в «белый список», открываются в Москве в период действия ограничений.

Что говорят власти об отключениях мобильного интернета и связи в Москве

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

10 марта Роскомнадзор сообщил, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета в Москве, следует направить в Минцифры.

В тот же день ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством» и связаны «с главной необходимостью — обеспечением безопасности». Чиновник также подчеркнул, что «информация на этот счет заблаговременно предоставлялась».

«Вы имели возможность знакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет», — сказал Песков журналистам «Известий».

При этом, по словам пресс-секретаря президента, проблемы, которые ограничения представляют для бизнеса, — это «предмет дополнительного анализа».

«По мере анализа опыта отключения связи будут предлагаться решения сопутствующих проблем», — пообещал Песков.

Он также упомянул «белые списки», заявив, что в них были добавлены некоторые интернет-ресурсы.