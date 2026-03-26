В Кремле прокомментировали отключения мобильного интернета
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков необходимой работой спецслужб причиной отключения мобильного интернета в Москве.
«Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз», — прокомментировал Песков отключения интернета в столице корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву, опубликовавшему видео в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России добавил, что вопросы об актуальных на сегодняшний день угрозах следует адресовать спецслужбам.
Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта. Ранее операторы связи стали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета.
