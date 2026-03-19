Врачи назвали лучшее время для кофе без вреда фигуре

Практикующие врачи объяснили, в какие часы кофе поддерживает энергию и не провоцирует набор веса, сообщает «Крымская газета» .

Практикующий доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева отметила, что сразу после пробуждения кофе усиливает естественный утренний всплеск кортизола. В итоге формируются зависимость от кофеина, тревожность, ухудшение сна и замедление обмена веществ.

«Если в период с 6:00 до 9:00 выпить кофе, кортизол становится чрезмерно высоким. Со временем появляется утренняя вялость без кофе и растет потребность в больших дозах», — пояснила Зубарева.

По ее словам, оптимальное время для кофе — с 9:30 до 11:30, когда уровень кортизола снижается. Допустимое «окно» — с 13:30 до 14:30, чтобы мягко пережить дневной спад энергии.

Интегративный врач-эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева добавила, что на вес влияет и сниженная кислотность желудка. При дефиците соляной кислоты ухудшается переваривание белка и усвоение витаминов, что замедляет метаболизм и способствует набору массы.

Среди признаков проблемы — тяжесть после еды, изжога, вздутие и отсутствие аппетита утром. Врач рекомендовала отказаться от кофе натощак, добавить в рацион ферментированные продукты и снизить уровень стресса.

