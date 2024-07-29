Врач-терапевт рассказала, как беречь себя во время магнитных бурь

Врач Чернышова: при магнитных бурях могут появиться резкие перемены в настроении

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в период магнитных бурь могут возникнуть головные боли и необъяснимые перемены в настроении. В такое время с особой внимательностью к своему здоровью следует отнестись людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, сообщает «Вечерняя Москва».

Сильные изменения в своем состоянии также чувствуют люди пожилого возраста и метеозависимые.

В это время главное — не забывать принимать необходимые лекарства, высыпаться и избегать стрессов. Необходимо гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Лучше исключать из рациона жирную жареную пищу, соленое, мучное и алкоголь.

Ранее россиян предупредили о сильных магнитных бурях уровнях G3, которые ожидаются 30 июля. Пик придется на вечер, а в спокойное состояние магнитосфера Земли вернется только вечером в среду, 31 июля.