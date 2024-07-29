Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 30 июля

сегодня в 11:37

На планете 30 июля прогнозируются сильные магнитные бури уровня G3, пик придется на вечер, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

По его словам, магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние только к концу дня 31 июля.

Как предупредил синоптик, на планете возможны сбои в системах навигации и связи, у некоторых людей ухудшится самочувствие.

Также слабая геомагнитная буря класса G1 фиксировалась на Земле 26 июля. Она была недолгой.