Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 30 июля
Фото - © NASA
На планете 30 июля прогнозируются сильные магнитные бури уровня G3, пик придется на вечер, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
По его словам, магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние только к концу дня 31 июля.
Как предупредил синоптик, на планете возможны сбои в системах навигации и связи, у некоторых людей ухудшится самочувствие.
Также слабая геомагнитная буря класса G1 фиксировалась на Земле 26 июля. Она была недолгой.