Синоптик Леус: на Землю обрушилась магнитная буря
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Утром в пятницу на Земле началась слабая геомагнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Прогнозы на сегодняшний день ожидали колебания геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, однако они в который раз оказались не точны», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в 8:44 по Москве на планете началась слабая геомагнитная буря класса G1.
Леус предположил, что она будет не продолжительной и роста ее интенсивности не произойдет. Однако это трудно прогнозировать.
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