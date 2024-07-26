Синоптик Леус: на Землю обрушилась магнитная буря

«Прогнозы на сегодняшний день ожидали колебания геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, однако они в который раз оказались не точны», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в 8:44 по Москве на планете началась слабая геомагнитная буря класса G1.

Леус предположил, что она будет не продолжительной и роста ее интенсивности не произойдет. Однако это трудно прогнозировать.

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