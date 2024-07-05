Россиянам назвали факторы, влияющие на развитие метеозависимости

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о факторах, которые могут влиять на развитие метеозависимости у людей, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, на восприимчивость к изменениям погоды может оказывать влияние множество различных условий. В частности, любое хроническое заболевание, а также снижение общих защитных сил и ресурсов организма. Чем здоровее человек, тем меньше он подвержен влиянию изменений внешней среды, будь то магнитные бури, атмосферное давление, ветер или температура.

«Также хорошая физическая форма и занятия спортом положительно влияют на людей и защищают их от метеозависимости. Им требуется меньше сил, чтобы подстроиться под погодные условия», — отметила Чернышова.

Специалист добавила, что анемия и дефицит железа могут быть факторами, провоцирующими развитие метеозависимости. По ее словам, любые нехватки полезных элементов, включая недостаток железа, могут усиливать метеочувствительность. При этом хронические болезни, особенно в стадии обострения, также способствуют ее увеличению.