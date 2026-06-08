Врач связала расположение ноутбука на коленях с риском бесплодия

Акушер-гинеколог Юлия Кирикова предупредила, что привычка держать ноутбук на коленях может ухудшить мужскую фертильность. На способность к зачатию также влияет хронический недосып, сообщает NEWS.ru

Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова назвала неочевидные факторы риска бесплодия. Среди них врач выделила перегрев мошонки, недостаток сна и дефицит витамина D.

«Хронический недосып входит в число неочевидных причин вероятного бесплодия или проблем с зачатием. Недостаток сна нарушает выработку мелатонина и половых гормонов, а также повышает уровень кортизола. Все это может негативно отражаться на фертильности как мужчин, так и женщин. Частое посещение бань и саун, работа с ноутбуком на коленях и ношение тесной одежды в свою очередь способны приводить к перегреву мошонки и ухудшению качества сперматозоидов. Выраженный дефицит витамина D может влиять на результаты программ ЭКО», — предупредила Кирикова.

Врач добавила, что пародонтит и другие воспаления во рту могут поддерживать хроническое воспаление в организме и вредить репродуктивной функции.

Кирикова также отметила значение возраста мужчины: с годами качество сперматозоидов ухудшается, а число генетических повреждений растет. Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет.

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