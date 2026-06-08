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Бывший священник устраивал детские секс-туры для иностранцев в РФ

Бывший глава Российской раскольнической (катакомбной) церкви Михаил П. в 1990-е был одним из глав московского сообщества педофилов. Он, предположительно, устраивал детские секс-туры для иностранцев, создавал приюты для продажи несовершеннолетних и воплощал самые извращенные фантазии, сообщает Baza .

В 1998 году Михаил П. познакомился с Дмитрием К. Последний был «порно-магнатом», создавшим империю по всему миру.

Дмитрий К. дал ряд чистосердечных признаний. Там подробно рассказал про его схемы с партнером — Михаилом П.

Сначала мужчины смотрели кассеты с сексуальным насилием над несовершеннолетними, а затем начали обсуждать бизнес-план по привлечению «зажравшихся бюргеров».

Михаил П. принял решение о проведении секс-туров для иностранцев по Москве. В них участвовали и беспризорные несовершеннолетние.

Создатель самой крупной секс-паутины детского порно в РФ в 1990-х Дмитрий К. зарабатывал на насилии более миллиона долларов в месяц. О проблеме узнали случайно: в Сицилии католический священник создал компьютерный класс для детей.

Извращенцы начали отправлять порно и сообщения несовершеннолетним. На присылаемых видео были истязания несовершеннолетних, жестокие убийства и пытки.

Затем правоохранители узнали, что одно из видео в жанре БДСМ, где в цепи закован мальчик, сняли в РФ. Видео называлось «Наказание воришки» и оказалось в руках зарубежных силовиков.

С этого началось международное расследование, оно привело к возбуждению уголовных дел в 24 государствах.

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