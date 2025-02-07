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Врач Шевина рассказала, как Шредер дошел до госпитализации из-за выгорания

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован с тяжелым эмоциональным выгоранием. Лечащий врач отметил у него проблемы с концентрацией, памятью, сном и эмоциональной устойчивостью. Психотерапевт Елена Шевина объяснила, что это состояние физического, эмоционального и психического истощения, сообщает MK.Ru .

Это происходит из-за длительного пребывания в напряженных ситуациях, характеризующееся снижением мотивации, усталостью, раздражительностью и приводящее к депрессии. Выгорание проявляется в эмоциональном истощении, деперсонализации (циничном отношении к людям) и редукции личных достижений (негативном самовосприятии в работе).

Госпитализация требуется в тяжелых случаях, когда выгорание приводит к психосоматическим расстройствам, нарушению сна, депрессии и суицидальным мыслям.

Синдрому подвержены люди, работающие в условиях стресса, дефицита времени, высокой ответственности и эмоциональной нагрузки, особенно врачи, учителя, соцработники, психологи, управленцы, чаще в возрасте 30-50 лет. Женщины подвержены выгоранию немного чаще, чем мужчины, подчеркнула эксперт.

Если не принять меры, выгорание может привести к снижению работоспособности, депрессии, ухудшению физического здоровья и разрушению личных отношений. В запущенных случаях возможны суицидальные наклонности.

Врач отметила, что лечение включает психотерапию, а медикаментозная терапия лишь снимает симптомы. Врачи подбирают препараты, витаминно-минеральные комплексы. Пациент проходит индивидуальные и групповые сессии, тренинги стрессоустойчивости.

«Восстановление может занять от 3 до 12 месяцев в зависимости от степени выраженности синдрома», — заключила Шевина.