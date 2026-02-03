Врач развеяла миф о «сексуальной природе» оспы обезьян

Она пояснила, что основной путь передачи вируса — это телесный контакт. При этом секс действительно относится к числу наиболее эффективных способов заражения, поскольку предполагает длительное соприкосновение кожи и обмен биологическими жидкостями, однако он не является единственным сценарием передачи инфекции.

«С равным успехом вирус может передаваться и при несексуальном тесном контакте — в семье, между друзьями, при уходе за больным. Например, при объятиях, особенно в теплую погоду, когда происходит контакт обнаженной кожи, а также через общее постельное белье», — сказала Уланкина.

Как уточнила доктор, концентрация внимания исключительно на сексуальной передаче искажает реальную картину рисков. Нельзя игнорировать бытовой и воздушно-капельный пути заражения.

«Ключевой фактор риска — именно близкий контакт, независимо от его контекста. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути, поэтому заражение возможно далеко за пределами интимных ситуаций», — отметила врач.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе. Всего в Подмосковье подозревают три случая этой болезни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.