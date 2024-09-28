Врач рассказала, в каких продуктах содержатся пустые калории

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, что продукты с пустыми калориями содержат в себе избыток простых углеводов или трансжиров, при этом являются бедными по составу микроэлементов, витаминов, клетчатки и аминокислот, сообщает Газета.ru .

«Такие калории скрываются во всех видах сладких напитков, особенно в газировках и пакетированных фруктовых соках, а также в алкоголе», — сказала Мещерякова.

Она подчеркнула, что также много пустых калорий содержится в сладких молочных продуктах, хлопьях и кашах быстрого приготовления, фастфуде, чипсах, сухариках, попкорне, десертах и сдобе.

По словам специалиста, употребление продуктов, содержащих пустые калории, негативно влияет на работу эндокринной системы, вызывая резкие колебания уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может привести к нарушению углеводного обмена и развитию инсулинорезистентности.

Кроме того, регулярное включение в рацион пустых калорий может привести к дефициту незаменимых аминокислот, жирных кислот, микроэлементов и витаминов, столь необходимых для поддержания жизнедеятельности организма, заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как правильно рассчитать баланс белков, жиров и углеводов. Оптимальный баланс БЖУ индивидуален для каждого человека.