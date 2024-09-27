Россиянам рассказали, как правильно рассчитать баланс белков, жиров и углеводов

Россиянам заявили, что их рацион должен состоять почти на 30% из белков

Соблюдение правильного баланса белков, жиров и углеводов (БЖУ) в рационе является важным условием для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, сообщил портал «Узнай.ру» .

Белки, жиры и углеводы относятся к макронутриентам, от качества и количества которых зависят наше энергетическое состояние, работоспособность и внешний вид.

Согласно классическим рекомендациям, оптимальное распределение макронутриентов в суточном рационе должно быть следующим: белки — до 30% от общей калорийности, жиры (преимущественно растительные) — 20-25%, углеводы — 40-45%. Эти данные были сформированы на основе статистической информации.

Зная необходимые показатели, можно корректировать собственное питание. Например, для создания рельефной мускулатуры следует увеличить долю белков и добавить физические нагрузки. А для похудения рекомендуется снизить количество быстрых углеводов, способных откладываться в виде жира.

При этом оптимальный баланс БЖУ индивидуален для каждого человека и лучше всего его подбирать с учетом образа жизни и особенностей организма. Также рекомендуется проконсультироваться с диетологом.