Врач рассказала, существует ли безопасная доза алкоголя

Когда речь заходит о допустимом количестве алкоголя, многие надеются услышать, что существует «безопасная» доза. Однако современная наука однозначно заявляет: абсолютной безопасности при употреблении алкоголя не существует. Даже малые дозы спиртного могут негативно сказаться на состоянии организма. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Дело в том, что алкоголь, вне зависимости от его количества, — токсичное вещество, влияющее на печень, сердце, мозг и другие системы. Конечно, умеренное употребление может иметь менее выраженные последствия. Например, один бокал сухого белого вина считается более щадящим вариантом благодаря низкому содержанию сахара и отсутствию конгенеров — веществ, усиливающих похмельный синдром. Но даже он не является полностью безопасным», — сказала врач.

Основная проблема в том, что у каждого человека уровень переносимости алкоголя индивидуален. Влияют возраст, масса тела, метаболизм и наличие хронических заболеваний. У некоторых даже небольшие дозы спиртного могут вызвать серьезные последствия, особенно если употребление происходит регулярно.

«Научные исследования показывают, что даже умеренные дозы алкоголя особенно повышают риск рака печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, регулярное употребление даже небольшого количества спиртного может привести к зависимостям и психологическим проблемам», — отметила Сережина.

Важно помнить, что алкоголь влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Он может усиливать симптомы депрессии, тревоги, а также снижать способность организма справляться со стрессом.

«Именно поэтому большинство специалистов сходятся во мнении, что самый безопасный алкоголь — это тот, который остался в бутылке. Однако, если вы решили выпить, старайтесь соблюдать умеренность и чередовать алкоголь с водой, чтобы минимизировать нагрузку на организм», — заключила эксперт.