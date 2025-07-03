Ученые нашли новый космический объект в Солнечной системе

Ученые, изучающие звездное небо, заметили новый объект в Солнечной системе — 3I/ATLAS. Он, предположительно, имеет размер около 20 км в диаметре и быстро приближается к центру системы, пишет РЕН ТВ со ссылкой на EarthSky.

По расчетам астронавтов, в октябре 2025 года ожидается, что обнаруженный объект пройдет внутри орбиты Марса, достигнув точки максимального сближения с Солнцем.

Хотя точную природу 3I/ATLAS пока установить сложно, специалисты склоняются к мнению, что это комета, а не астероид. Такой вывод сделан на основе анализа траектории его движения, но окончательная классификация остается под вопросом.

NASA обнаружило новую комету с помощью своей автоматической системы телескопов ATLAS 1 июля. Эта сеть предназначена для мониторинга малых космических объектов и астероидов, которые могут приближаться к Земле.

По словам физика и радиоастронома Маршалла Юбэнкса, который также является одним из основателей Space Initiatives, объект сформировался в тонком галактическом диске. Исследователи считают, что данное межзвездное тело безопасно для Земли и не несет никакой угрозы.