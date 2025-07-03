Врач предупредила об опасностях процедур омоложения как у Орландо Блума

На Западе становится модным новый тренд в антивозрастной медицине — дорогие процедуры детоксикации организма, включая выведение микропластика. Например, 48-летний британский актер Орландо Блум заявил, что почувствовал себя моложе после трехчасового сеанса в престижной лондонской клинике. За 13 тысяч долларов ему провели комплексную обработку крови: взяли, очистили и вернули обратно, завершив процесс капельницей. Однако эксперты относятся к таким методам скептически, сообщает КомсаNews .

«Речь может идти об обычном плазмоферезе, который делают в России во всех больницах бесплатно при токсических отравлениях», — пояснила дерматолог, косметолог и трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова.

Она также упомянула более точную методику — экстракорпоральную гемокоррекцию, или гравитационную хирургию крови, разработанную в Израиле. По словам эксперта, в России такая методика тоже применялась, но стоила очень дорого. Не всем доступна, да и научных подтверждений ее эффективности нет.

Специалист предупредила о возможных рисках подобных «омолаживающих» процедур для здоровых людей.

«Если мы говорим об плазмоферезе и гемосорбции, то это достаточно опасно. Дело в том, что когда кровь прогоняют через фильтры, в организме разрушается много клеток крови», — объяснила врач.

Пока звезды экспериментируют с дорогими методами омоложения, врачи призывают объективно оценивать возможные риски и пользу таких процедур, особенно если для них нет четких медицинских показаний.