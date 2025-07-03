«Дневники Победы»: в Петербурге продолжается выставка к 80-летию первого парада

Более 7 тыс человек посетили выставку «Дневники Победы» в Санкт-Петербурге

Проект «Дневники Победы» продолжится на набережной Охты в Санкт-Петербурге до 4 июля: на передвижной выставке побывали уже более 7 тыс. человек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«По просьбе горожан мы приняли решение продолжить выставку в разных районах Санкт-Петербурга. Следующей точкой маршрута станет Фрунзенский район», — заявил главный редактор издания и руководитель штаба «Бессмертного полка России» в городе Кирилл Смирнов.

На экспозиции гости могут ознакомиться с редкими архивными материалами, посвященными героизму и стойкости советских солдат и жителей блокадного Ленинграда, а также узнать больше о пути Красной армии во время Великой Отечественной войны.

Выставка появилась еще в мае 2024 года в Петропавловской крепости, она вошла в обширную программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.