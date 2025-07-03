Погибшим при взрыве в Луганске оказался бывший мэр

Погибшим при взрыве в центре Луганска, предварительно, оказался бывший мэр города Манолис Пилавов, утверждает Baza . По данным правительства Луганской Народной Республики, в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.

Взрыв произошел утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. Изначально репортер ВГТРК Андрей Руденко утверждал, что там погибли два человека, а на улице могла сработать самодельная бомба.

По информации Baza, при детонации погиб экс-мэр Пилавов — он возглавлял столицу ЛНР с 2014 по 2023 год. Официально информация о гибели бывшего градоначальника пока не подтверждалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавляет издание.