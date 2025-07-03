Погибшим при взрыве в Луганске оказался бывший мэр
Baza: бывший мэр Пилавов погиб при взрыве в Луганске
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Погибшим при взрыве в центре Луганска, предварительно, оказался бывший мэр города Манолис Пилавов, утверждает Baza. По данным правительства Луганской Народной Республики, в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.
Взрыв произошел утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. Изначально репортер ВГТРК Андрей Руденко утверждал, что там погибли два человека, а на улице могла сработать самодельная бомба.
По информации Baza, при детонации погиб экс-мэр Пилавов — он возглавлял столицу ЛНР с 2014 по 2023 год. Официально информация о гибели бывшего градоначальника пока не подтверждалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавляет издание.