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В центре Луганска при взрыве погиб человек, еще трое пострадали

Днем 2 июля в Луганской Народной Республике (ЛНР) в центре Луганска прогремел взрыв. В результате происшествия один человек получил несовместимые с жизнью травмы, об этом сообщили в правительстве ЛНР .

Предварительно известно, что один человек погиб на месте происшествия, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое. Они делают все возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье пострадавшим.

Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские военные полностью освободили территорию региона от присутствия на ней бойцов Вооруженных сил Украины.