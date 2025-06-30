сегодня в 22:16

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ полностью освободили от ВСУ территорию нового российского региона.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория ЛНР полностью освобождена, 100%», — сказал Пасечник в эфире «Первого канала».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву необходимо признать заинтересованность в долгосрочном мире и результаты референдумов в 4 регионах.

Кроме того, киевский режим должен заявить о своем нейтралитете и отказаться от идей вступления в НАТО и Евросоюз, добавил глава государства.