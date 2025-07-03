Могло быть СВУ: в центре Луганска прогремел взрыв, погибли мужчина и женщина

сегодня в 12:55

Репортер Руденко: два человека погибли при взрыве предполагаемого СВУ в Луганске

В центре Луганска произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина и женщина, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegeram-канале . По предварительным данным, на месте сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Журналист также показал кадры с места происшествия. На видео показаны несколько человек, которые стоят, предварительно, рядом с одним из погибших.

По словам Руденко, изначально местные жители сообщали, что взрыв в центре Луганска мог прогреметь из-за обстрела.

На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Прочие подробности случившегося выясняются.