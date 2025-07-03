В Химках почтили память выдающегося скульптора Веры Мухиной

Встреча собрала жителей округа, юных художников и преподавателей Детской школы искусств имени А. Н. Верстовского. С приветственным словом выступили муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. «Искусство может воспитывать и формировать правильное отношение к Родине. Вера Мухина создавала образы, которые вдохновляли поколения и остаются символами целых эпох. Пожалуй, именно в искусстве ярче всего проявляется любовь к стране. И наша задача — передавать эту любовь через культуру, традиции, знания», — сказала Ирина Спирина.

В рамках мероприятия воспитанники ДШИ имени Верстовского представили собственные творческие работы, вдохновлённые произведениями Веры Мухиной. Среди них — графические композиции и скульптурные миниатюры, выполненные под руководством преподавателей школы. Участники и гости познакомились с биографией скульптора, узнали неизвестные факты из её жизни, обсудили её вклад в развитие отечественного монументального искусства. «Сегодня, когда на плечах подростков лежит будущее страны, мы особенно осознаём, как важно говорить с ними о подвигах, великих людях, культурных символах. Тем более в условиях специальной военной операции, где каждое проявление моральной стойкости и силы духа обретает новое значение», — поделилась депутат. Патриотическое мероприятие стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках год. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках программы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплочённого и осознанного общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.