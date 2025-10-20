Врач рассказала, риск каких заболеваний возрастает после 40 лет

После 40 лет человеческий организм достигает пика своих возможностей, начинают запускаться процессы естественного старения. И именно в этот период возрастает риск развития целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, сообщила РИАМО врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Цинбал.

Главной причиной возрастных изменений врач назвала гормональную перестройку. К этому возрасту у мужчин уровень тестостерона снижается примерно на 15%, что приводит к замедлению обмена веществ, потере мышечной массы и набору лишнего веса. У женщин в этот период уменьшается выработка половых гормонов, что отражается на состоянии кожи, костей, обменных процессах и репродуктивной функции.

Помимо этого, к 40 годам у большинства людей уже присутствует пул вредных привычек и хронических заболеваний, которые ускоряют старение организма.

«Все это повышает риск развития серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Так, малоподвижный образ жизни, курение, лишний вес, повышенный холестерин и злоупотребление алкоголем способствуют развитию гипертонии, инсультов, ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда. Особенно опасна ишемическая болезнь сердца, на которую приходится каждая пятая смерть в стране», — предупредила Цинбал.

Кроме того, после 40 лет увеличивается риск сахарного диабета второго типа, у женщин — рака груди и яичников, у мужчин — заболеваний предстательной железы и прямой кишки. Нередко возникают артриты и проблемы со зрением.

«Чтобы снизить возможные риски, важно придерживаться здорового образа жизни: больше двигаться, проходить не менее 10 тыс. шагов в день, сбалансировать питание, ограничить потребление соли, сахара и жирной пищи», — рекомендовала врач.

Также Цинбал посоветовала ежегодно проходить профилактическое обследование: делать ЭКГ, УЗИ сосудов шеи, ЭХО-КГ, маммографию, сдавать анализы крови и мочи. Кроме того, женщинам необходимо посещать гинеколога, мужчинам — уролога.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.