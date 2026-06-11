В Мурманске 11 июня стартует летний ночной турнир по юкигассен. Игры пройдут в фиджитал-центре в Долине Уюта, сообщает Nord-News .

Турнир по юкигассен начнется в 20:00. В Долине Уюта соберутся лучшие команды летней серии игр, рассказали в правительстве Мурманской области.

Юкигассен — командная игра в снежки. Обычно это зимний вид спорта, но в полярный день участники сыграют в летний вариант соревнований.

«В Арктике мы при желании можем играть в снежки круглый год. Мурманск по праву считается российской родиной юкигассен, ведь здесь снежные бои по правилам устраивают с 2006 года. В юбилейный 20-й год организаторы — региональная Федерация юкигассен — решили изменить формат соревнований. Впервые для Мурманска турнир по юкигассен „Для тех, кто знает толк в снеге“ пройдет не зимой, а летом, и что особенно примечательно, — ночью», — сообщили в правительстве.

11 июня для участников проведут юки-квиз, жеребьевку и караоке. Основные игры состоятся 12 и 13 июня на территории фиджитал-центра. В оба дня соревнования начнутся в 20:00 и завершатся глубоко за полночь.

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