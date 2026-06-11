Минсельхоз Ставрополья ждет хороший урожай после дождей

Министр сельского хозяйства Ставрополья Константин Ишков заявил, что озимые хорошо перенесли весенние дожди, но точный прогноз урожая дадут после уборки, сообщает «Победа 26» .

Майские дожди пополнили влагозапасы, но мешали обработке полей: почва размокла, местами прошел град. Неблагоприятное переувлажнение гидрометцентр подтвердил только в одном округе на небольшой площади. Сев, подкормку, химпрополку и защитные обработки аграрии завершили.

«На полях урожай зреет хороший. Но каким он будет — „покажет бункер“, как говорят наши старшие сельхозники. Это не суеверие, а опыт. Как в амбары положим, так тогда обязательно эту цифру до всех доведем», — сказал Константин Ишков.

К уборке подготовят 6 489 зерноуборочных комбайнов, включая 6 144 собственных и 560 нанятых; сформированы 436 уборочно-транспортных комплексов. Для вывоза зерна планируют использовать 6 784 грузовика. В 2026 году хозяйства купили 329 единиц техники.

От града посевы защищают 44 пункта воздействия в пяти округах. На субсидии по агрострахованию направят 785,2 млн рублей; уже заключено 218 соглашений на 528 млн рублей. Поддержка охватила 785 тыс. га, или 40% посевов.

Ишков также отметил спор о сжигании стерни: часть специалистов говорит о снижении числа вредителей, другие — о вреде для почвы. Цены на новую пшеницу он связал с глобальным рынком и экспортной пошлиной: при ее росте закупочные цены в крае снижаются.

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