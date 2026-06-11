Минсельхоз Ставрополья ждет хороший урожай после дождей
Министр сельского хозяйства Ставрополья Константин Ишков заявил, что озимые хорошо перенесли весенние дожди, но точный прогноз урожая дадут после уборки, сообщает «Победа 26».
Майские дожди пополнили влагозапасы, но мешали обработке полей: почва размокла, местами прошел град. Неблагоприятное переувлажнение гидрометцентр подтвердил только в одном округе на небольшой площади. Сев, подкормку, химпрополку и защитные обработки аграрии завершили.
«На полях урожай зреет хороший. Но каким он будет — „покажет бункер“, как говорят наши старшие сельхозники. Это не суеверие, а опыт. Как в амбары положим, так тогда обязательно эту цифру до всех доведем», — сказал Константин Ишков.
К уборке подготовят 6 489 зерноуборочных комбайнов, включая 6 144 собственных и 560 нанятых; сформированы 436 уборочно-транспортных комплексов. Для вывоза зерна планируют использовать 6 784 грузовика. В 2026 году хозяйства купили 329 единиц техники.
От града посевы защищают 44 пункта воздействия в пяти округах. На субсидии по агрострахованию направят 785,2 млн рублей; уже заключено 218 соглашений на 528 млн рублей. Поддержка охватила 785 тыс. га, или 40% посевов.
Ишков также отметил спор о сжигании стерни: часть специалистов говорит о снижении числа вредителей, другие — о вреде для почвы. Цены на новую пшеницу он связал с глобальным рынком и экспортной пошлиной: при ее росте закупочные цены в крае снижаются.
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