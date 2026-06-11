Тренер уфимского фитнес-клуба назвал посетительницу «б*****»

Тренер уфимского фитнес-клуба несколько лет терроризирует посетительниц, а одну из них он обозвал «б*****», сообщает «Поток» .

По словам девушки, сотрудник фитнес-клуба призвал знакомого тренера не общаться с клиенткой. Он заявил, что посетительница «похожа на б****».

Девушка обратилась в поддержку фитнес-клуба. Там пообещали разобраться с тренером и уволить его. Вот только сотрудники даже не поинтересовались его именем и фамилией.

Сейчас девушка пытается добиться широкой огласки истории в соцсетях. После того как она рассказала о своем случае, с ней связались другие посетительницы фитнес-клуба. По их словам, данный тренер вел себя некомпетентно и часто приставал к ним.

Сейчас клиентка хочет добиться, чтобы сотрудника уволили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.