Как на сигаретах: в РПЦ хотят размещать страшные кадры на препаратах для аборта

На Международном Гиппократовском медицинском форуме иерей Федор Лукьянов предложил размещать на упаковках препаратов для прерывания беременности предупреждающую информацию о вреде для здоровья — по аналогии с сигаретными пачками, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Лукьянов призвал перенять опыт табачной розницы. Он обратил внимание, что в супермаркетах стойки с сигаретами закрыты от всеобщих взглядов, а на каждой пачке огромное изображение болезней, которые могут преследовать тех, кто регулярно употребляет никотин.

«Мне кажется, надо на препаратах для прерывания беременности такую же информацию размещать», — заявил священник.

Выступая на форуме, Лукьянов также привел статистику: продажи абортивных препаратов сократились на 753 тысячи упаковок. Эту цифру он использовал как дополнительный аргумент в пользу ужесточения правил обращения с подобными медикаментами.

Предложение священнослужителя прозвучало на площадке, где обсуждались медицинские и этические аспекты репродуктивного здоровья. Сам Лукьянов известен активной антиабортной позицией и неоднократно выступал с инициативами по ограничению доступа к искусственному прерыванию беременности.

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