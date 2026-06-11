Самара введет 2000 платных парковок в историческом центре

В Самаре с осени 2026 года начнут поэтапно вводить платные парковки

В Самаре с осени начнут поэтапно вводить платные парковки. Первые 2000 мест появятся в исторической части города, сообщает АиФ в Самаре .

Глава Самары Иван Носков рассказал в МАКС, что первую зону разместят от улицы Максима Горького и Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской. Власти выбрали этот участок из-за нехватки мест, закрытых въездов во дворы и доступности общественного транспорта.

Подрядчик должен оформить парковочное пространство. Первые платные места появятся не раньше осени. Стоимость часа составит 85 рублей, тариф утвердило правительство Самарской области.

Парковка будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Власти сделают первые 15 минут бесплатными для всех. Льготы предусмотрят для людей с ОВЗ, многодетных, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, СВО и боевых действий.

Оплатить стоянку можно будет по QR-коду, через приложение, СМС, абонемент или отсроченным платежом. Носков добавил, что опыт других мегаполисов показывает снижение пробок на 15-20%, рост скорости общественного транспорта и повышение доступности мест в центре.

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