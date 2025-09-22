Врач рассказала о привычке, которая укорачивает жизнь на 20 лет

Курение до сих пор остается самой парадоксальной привычкой: все знают о его вреде, но миллионы продолжают зажигать сигарету, будто это билет к спокойствию. На деле же каждая затяжка — это лотерея без выигрыша, где главным призом становятся рак, инфаркт или инсульт. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, табак ежегодно уносит около пяти миллионов жизней. Особенно опасно, если привычка появилась в подростковом возрасте: тогда вероятность умереть от последствий курения достигает 50%, а средняя потеря продолжительности жизни составляет два десятилетия. Иными словами, отметила эксперт, сигарета сегодня — это минус двадцать лет завтра.

Около 90% случаев рака легких напрямую связаны с курением. Дым повреждает не только легкие, но и гортань, горло, пищевод, ротовую полость и язык. Опухоли в этих зонах отличаются агрессивностью, а лечение зачастую связано с тяжелыми операциями, меняющими внешний вид и образ жизни человека. Сигарета — плохой выбор, если речь идет о сохранении голоса, улыбки и лица.

«Сердечно-сосудистая система тоже платит по счету: никотин и угарный газ разрушают внутреннюю стенку сосудов, ускоряют образование атеросклеротических бляшек и вызывают спазмы артерий. Инфаркты у курильщиков протекают стремительно, оставляя минимальные шансы на спасение. Даже резкий отказ от сигарет снижает угрозу, но вернуть здоровье полностью уже не удастся», — сказала врач.

Пассивное курение — это история про то, что «курю я, болеешь ты». Люди рядом вдыхают не только никотин и смолы, но и десятки тяжелых металлов: свинец, кадмий, ртуть, хром. В итоге риск ишемической болезни сердца растет в пять раз, вероятность рака легких тоже значительно повышается. Особенно уязвимы дети: при курящих родителях они чаще болеют астмой и сталкиваются с задержками развития.

«Но и это не все. Табак нарушает работу желудка и кишечника, увеличивает риск язв, ускоряет старение кожи и практически обнуляет эффект косметологических процедур. Мозг тоже страдает: хроническое кислородное голодание и спазмы сосудов ухудшают работу нервных клеток. Психологическая зависимость закрепляет круг раздражения и поиска очередной дозы дыма», — объяснила Сережина.

Есть и простой способ увидеть, насколько организм вовлечен в курение, — тест на котинин в моче. Его цена сравнима с пачкой сигарет, а информативность несоизмеримо выше.

«Курение — это не способ расслабиться, а привычка, которая ворует годы. Самый надежный способ сохранить здоровье — не начинать. И уж точно не верить в миф, что сигарета снимает стресс. На самом деле она лишь подбрасывает новые», — заключила эксперт.